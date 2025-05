Lula protesta contra preço do gás: "Sai da Petrobras a R$ 37"

No Mato Grosso, Lula prometeu ainda lançar ainda em maio programa que garante gás de cozinha de graça a 22 milhões de pessoas

Presidente questionou o valor do gás a mais de R$ 100 no mercado (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protestou contra o preço do botijão de gás. Em agenda no Mato Grosso, Lula afirmou a moradores do campo que o gás (GLP) sai da Petrobras a R$ 37 e, na visão dele, não tem porquê o botijão chegar à casa das pessoas a preços que variam entre R$ 110 e R$ 130.

“Sabe quanto sai o botijão de gás (GLP) da Petrobras? É vendido para as empresas a R$ 37. Não tem explicação para chegar para o povo a R$ 120 ou R$ 130. Alguém está ganhando muito dinheiro”, lamentou Lula.

Após o protesto, o presidente do Brasil reiterou a promessa feita em fevereiro deste ano: a de garantir a 22 milhões de pessoas, no CadÚnico, gás de graça. E prometeu fazer o anúncio dessa medida ainda no mês de maio, pois, em junho, garantiu que fará política.

