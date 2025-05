Dólar cai e Bolsa sobe, com recuo do governo com IOF

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

Depois de forte solavanco pela manhã, os mercados de câmbio e ações estabilizaram-se nesta sexta-feira (23/5). O dólar fechou em queda de 0,27% frente ao real, cotado a R$ 5,64. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), subiu 0,40%, aos 137.824.

No início do dia, contudo, o quadro era bem diferente. Os dois mercados registraram forte turbulência. O dólar abriu em forte alta de 1,21%, a R$ 5,73. Às 10h23, essa cotação chegou a R$ 5,74. O Ibovespa, no mesmo horário, recuou 1,37%, aos 135.395 pontos.

Os dois indicadores apresentaram oscilações bruscas (o dólar disparando e a Bolsa em queda), como resultado de um anúncio feito na véspera pela área econômica do governo federal. As medidas incluíam mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o congelamento de R$ 31,3 bilhões em despesas programadas para 2025.



