Reforma Tributária vai garantir simplificação e modernização do sistema

A Reforma Tributária oferecerá maior transparência, simplificando o sistema e fazendo com que as pessoas tenham maior homogeneidade na tributação sobre bens e serviços. É o que acredita a economista-chefe do banco Santander, Ana Paula Vescovi. “Isso vai ser um ganho de cidadania tributária muito grande no Brasil”, afirma.

Ainda segundo ela, apesar disso, toda essa implementação passará por um processo de transição, o que tende ainda a gerar alguma complexidade.

“Dado que a gente não conseguiu um sistema mais puro, ainda temos muitas exceções que foram aprovadas, setores que tiveram alíquotas reduzidas, tributações específicas, até pelo uso da boa técnica tributária sobre alguns setores, teremos ainda uma discussão que vai crescer muito sobre benefícios fiscais e tributários”.

A Reforma Tributária será aplicada gradualmente. Em 2026, haverá alíquota de testes para o CBS e o IBS. Já de 2027 a 2033, as alíquotas subirão progressivamente enquanto os tributos atuais deixarão de ser cobrados.