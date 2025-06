Entidades médicas apontam aumento do público masculino em cirurgias estéticas

De acordo com dados recentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os homens já representam cerca de 30% dos pacientes nas clínicas especializadas do Brasil

Estudos indicam que 82,5% dos homens brasileiros têm interesse em realizar algum tipo de procedimento estético (Freepik )

Nos últimos anos, cresceu significativamente a procura dos homens que recorrem a cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Antes considerados um espaço predominantemente dominado pelas mulheres, esse cuidados conquistam cada vez mais o público masculino. E isto foi impulsionado por mudanças culturais, como maior aceitação social, aumento da expectativa de vida, estímulo na inserção profissional no competitivo mercado de trabalho, expansão e influência das redes sociais e a busca por autoestima e bem-estar.

De acordo com dados recentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os homens já representam cerca de 30% dos pacientes nas clínicas especializadas do Brasil, um dos países líderes nesse setor. Entre as cirurgias mais procuradas estão à lipoaspiração, ginecomastia (remoção do excesso de tecido mamário), transplante capilar, blefaroplastia (pálpebras) e rinoplastia (nariz). Estudos ainda indicam que 82,5% dos homens brasileiros têm interesse em realizar algum tipo de procedimento estético. Já a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) revelou em uma pesquisa que os homens realizaram 2.256.398 procedimentos, correspondendo a 14,3% do total global.

O cirurgião plástico André Eyler, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e American Society of Plastic Surgeons, aponta que a demanda é igualmente crescente pelos tratamentos minimamente invasivos, como preenchimentos faciais, aplicação de toxina botulínica (botox) e laser, que oferecem resultados rápidos e assertivos, com menor tempo de recuperação, o que atrai muitos homens que desejam melhorar a aparência sem grandes interrupções em sua rotina.

“A medicina preventiva rejuvenescedora e o autocuidado são hoje em dia muito mais valorizados e o publico masculino investe neste campo. O corpo deixou de ser apenas um instrumento funcional e passou a ser visto como parte da identidade, da saúde emocional e qualidade de vida do indivíduo. E os procedimentos contribuem para isso. Observo em minha clínica que esse crescimento reflete mudanças profundas no comportamento contemporâneo, que abriu novas perspectivas, quebrando tabus e preconceitos históricos sobre vaidade masculina. A vaidade passou a ser compreendida como uma manifestação legítima do desejo de bem-estar e autoconfiança, independentemente do gênero. Esse movimento deve se consolidar ainda mais nos próximos anos, com um mercado cada vez mais voltado para atender às necessidades e desejos do homem moderno”, diz o Dr. Eyler.

Segundo o especialista o boom da harmonização facial também ganhou muitos adeptos entre eles, uma vez que as técnicas mais modernas aplicadas por profissionais experientes e habilitados oferecem resultados mais naturais, o que aumenta a confiança nos benefícios do tratamento. “A busca é, em especial, no combate a flacidez e a correção da papada, sendo que a definição da mandíbula e o reforço dos traços associados à masculinidade é outra preferência, como um queixo projetado e linhas mais retas. Por isso, o método exige uma abordagem distinta da feminina. Assim como é priorizado a discrição e a sutileza, sem evidenciar o procedimento”, explica o cirurgião plástico.

Outro queixa frequente nos consultórios é a calvície, de acordo com o Dr. Eyler, sendo um dos tratamentos mais procurados. Para o problema a indicação é o transplante capilar cirúrgico, uma técnica reconstrutora que permite reparar a calvície e é minimamente invasiva. Mas, o ideal é iniciar o tratamento quando a perda de fios não se prolongou e estendeu em excesso, pois é imprescindível que haja folículos na área doadora. “O método considerado mais moderno e avançado é a técnica Follicular Unit Extraction (FUE), que extrai os fios da área doadora para o transplante capilar removendo fio a fio, sem a necessidade de incisão, o que não deixa a cicatriz linear característica de outros procedimentos. A FUE resulta num aspecto de crescimento natural da região afetada pela alopecia, além dos efeitos de prevenção da queda de cabelo e o aumento da densidade e massa capilar da linha frontal. Além disso, ainda pode ser feito também nas sobrancelhas”, afirma.