Inep divulga resultado de pedidos de isenção para o Enem 2025

O prazo de inscrições para o Enem começa no dia 26 de maio/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Inep divulga nesta segunda-feira (12) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Quem não conseguiu, pode tentar de novo: o prazo para recurso vai até sexta-feira (16).

O prazo de inscrições para o Enem começa no dia 26 de maio e vai até junho. Quem conseguiu isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, uma vez que ela não é automática.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. O valor da inscrição e outros detalhes ainda serão divulgados pelo MEC, em edital que vai regulamentar o Enem.

As notas do Enem podem garantir vagas em instituições de ensino superior a partir do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também valem para pedidos de Financiamento Estudantil, o Fies, e são aceitas em instituições de Educação Superior de Portugal.

Todos que terminaram o Ensino Médio ou estão na 3ª série podem fazer. Quem ainda não terminou, pode participar como treineiro. As informações completas estão no site do Enem.