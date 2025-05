Crise do IOF: Lula se encontra com Haddad em reunião fora da agenda

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante cerimônia de entregas do Programa Terra da Gente no estado do Paraná. Ortigueira - PR ?Foto: Ricardo Stuckert / PR??Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião fora da agenda oficial nesta sexta-feira (30/5). A conversa ocorre em meio à crise política gerada pelo decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Nesta sexta-feira (30/5), a agenda oficial do presidente Lula indica que ele participou de uma cerimônia do programa para reduzir espera por médicos especialistas no SUS, além de encontro com o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, mais cedo. O petista ainda iria para um evento do PSB, já à noite, mas o compromisso foi cancelado.

Além disso, normalmente, na sexta o ministro da Fazenda não costuma ficar em Brasília. Haddad sempre vai a São Paulo, onde passa a sexta e os fins de semana.

