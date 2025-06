Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Portugal (AFP)

Nas celebrações do Dia de Portugal, de Camões, das Comunidades Portuguesas e da Imigração Portuguesa no Brasil nesta terça-feira (10), data de grande relevo não só histórico para os povos que falam a nossa língua, uma das mais faladas e belas do mundo, estando entre as dez primeiras, muito se espera em memória do legado histórico e cultural desse dia de junho, o mês mais português/brasileiro do nosso calendário. Assim como muito se aguarda, em crescimento bilateral, do futuro das relações entre os dois países. A continuidade de parcerias entre lusos e brasileiros não somente baseadas em laços culturais, linguísticos, jurídicos, políticos, institucionais, diplomáticos e econômicos, também em áreas como ciência, tecnologia, cultura, educação e economia, tudo isso não perde atualidade. O modelo vem de longe: a Grécia Antiga, pioneira e inspiração ainda hoje, manteve relações bilaterais com diversos povos, como os fenícios, os egípcios e os persas.

Falar em processo histórico da formação do Nordeste significa ter presente à alma gentil de Portugal, as festas que enriquecem o almanaque turístico do Brasil, o carnaval, o ciclo junino, as cavalhadas, o bumba-meu-boi, o fandango e a farra do boi que denotam grande influência portuguesa.

Na culinária, numerosos pratos portugueses, os seus vinhos, também se incorporaram de forma definitiva aos hábitos e sabores brasileiros. Tema que vejo revisitado em eruditas pesquisas de Gilberto Freyre, Luiz da Câmara Cascudo, de memória inesquecível, em Maria Lectícia Cavalcanti e Raul Lody, autores de obras elogiadas pela crítica especializada dos dois países. Sem esquecer os grandes movimentos artísticos europeus via Portugal: renascimento, maneirismo, barroco, rococó e neoclassicismo. Assim como na literatura (houve uma época em que autores portugueses rivalizavam com os brasileiros), no teatro, na pintura, na escultura, na música, na arquitetura e nas artes decorativas no Brasil colônia sabe-se da influência de Portugal na arte, na decoração exuberante de talha dourada e pinturas de igrejas coloniais. Lembro as pesquisas feitas por Gilberto Freyre, José Antônio Gonsalves de Mello, Evaldo Cabral de Mello, Amaro Quintas, George Cabral sobre a presença de Portugal no Nordeste, com ênfase em Pernambuco, em longa temporalidade, desde o período colonial, com uma soma visível e significativa importância ao longo dos tempos.

A tradição motivadora no Brasil de muita diversidade, as heranças culturais, serão inspiradoras nesse dia que é também do Recife, onde Portugal se faz presente no Gabinete Português de Leitura, na Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano (UFPE), no Clube Português do Recife, no Hospital Português (Recife) e noutras instituições também atuantes de inspiração lusa.