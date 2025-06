Corrida Guararapes de Pedestrianismo. 50 anos de parceria entre a PMPE e o Diario

Corrida Guararapes (pm.pe.gov.br/Divulgação)

A largada da Corrida Guararapes de Pedestrianismo celebra neste mês de junho os 50 anos desta prova, que fortaleceu os laços de amizade entre estas bicentenárias instituições, Polícia Militar de Pernambuco e o Diario de Pernambuco, ambas nascidas em 1825.

Há exatamente 50 anos, em 6 junho de 1975, em frente ao Quartel do Derby, atletas, integrantes das Polícias Militares do Brasil, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Distrito Federal, além de clubes desportivos, militares do Exército e público em geral, deram a partida desta prova.

Quando concebi esta corrida, inicialmente era para percorrer o trajeto do Quartel do Derby aos Montes Guararapes, que dava o nome à corrida, percurso que fora inviabilizado considerando a longa distância, entre a partida e a chegada e outros fatores logísticos.

No entanto, quando em contato com a direção do Diario de Pernambuco, para divulgar as comemorações do sesquicentenário da PMPE, ao falarmos com o jornalista Joezil Barros, então diretor comercial deste jornal, ele sugeriu que esta competição poderia ser do Quartel do Derby, passando no Diario de Pernambuco, e retornando ao Quartel do Comando Geral da PMPE, unindo, assim, estas duas bicentenárias instituições. Combinamos então que o primeiro corredor que passasse em 1º lugar em frente ao Diario, receberia um prêmio daquela instituição, sugestão esta aprovada pelo Cel. Ateniense Machado, coordenador geral da Comissão do Sesquicentenário da PM.

Ao concluir o percurso programado de 8 km, tivemos como vencedor o atleta Cícero Gomes da Polícia Militar do Rio de Janeiro e em 2º lugar o atleta Marivaldo de Sena da Polícia Militar.

No local da chegada festiva e por ocasião da premiação, o então superintendente do Diario de Pernambuco, jornalista Gladstone Vieira Belo, enviou mensagem que foi lida no momento da entrega dos troféus e medalhas na presença dos atletas e em meio ao público que lotava o pátio do iluminado Quartel do Derby.

Na ocasião, a mencionada mensagem, de Gladstone dizia: “O Diario de Pernambuco saúda nesta festa sesquicentenária os atletas participantes da Prova Guararapes, competição que assinala, hoje, a abertura solene das comemorações dos 150 anos da Polícia Militar de Pernambuco. Fundado no mesmo distante ano de 1825, com o firme propósito de servir e engradecer Pernambuco e o Brasil. O Diario de Pernambuco também festeja, neste 1975, seu sesquicentenário, e assim congratula-se com a gloriosa histórica milícia pernambucana”.

Concluindo, Gladstone deixou uma mensagem de fé: “Neste século e meio de existência, o Diario de Pernambuco e a Polícia Militar, instituições sesquicentenárias, se inspiram nos mesmos ideais que motivaram sua criação, certos de que no trabalho, na devoção e no amor à Pátria estarão contribuindo para a construção do grande destino nacional”.

Passados 50 anos, estas duas, agora, bicentenárias organizações continuam cada vez mais empenhadas em servir, uma nas suas tarefas de proteger e a outra de informar o povo pernambucano.

Salve os participantes da Prova Guararapes de Pedestrianismo, nos seus 50 anos, e salve os integrantes da Polícia Militar de Pernambuco e do Diario de Pernambuco, no ano em que completam 200 anos de existência de bons serviços prestados à comunidade nosso estado.