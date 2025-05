Sem governança corporativa a empresa familiar não conseguirá sobreviver

Uma empresa familiar é caracterizada pela participação ativa de membros de uma mesma família na gestão e/ou propriedade do negócio. Essa participação pode variar, desde a liderança executiva até a influência nas decisões estratégicas.

Para entendermos melhor a empresa familiar, precisamos identificar suas características mais fortes, que podem ser traduzidas em três pontos:

• Visão de longo prazo: O compromisso com a continuidade do negócio para as próximas gerações.

• Valores familiares: A influência dos valores e princípios da família na cultura da empresa.

• Sentimento de pertencimento: O forte senso de identidade e lealdade dos membros da família e dos colaboradores.

Estes aspectos tornam os negócios de família propensos à perenidade, desde que a Família Empresária possa atuar fortemente para minimizar os grandes desafios que, muitas vezes, causam desajustes significativos, tanto nos negócios, quanto na dinâmica da família.



Os maiores problemas vivenciados em uma organização de natureza familiar são os conflitos, que podem ser motivados por uma infinidade de variáveis; além da ausência de regras e controles relativas a: Gestão, sucessão e governança corporativa.

A governança corporativa é crucial para o sucesso e a longevidade das empresas familiares. Ela é composta por um conjunto de práticas e políticas que visam otimizar o desempenho de uma empresa.

Em um ambiente onde os laços familiares se entrelaçam com os negócios, a implementação de uma governança corporativa robusta pode ser a chave para navegar pelos desafios únicos que essas empresas enfrentam. A partir da adoção das boas práticas de governança corporativa, muitos benefícios mais podem ser percebidos na gestão dos negócios e nas ações que permitem a perpetuação dos negócios de família. São eles:

• Definição clara de papéis e responsabilidades dos membros da família;

• A transparência na gestão por meio da prestação de contas entre sócios;

• A criação de um plano de sucessão bem definido;

• A formalização e implementação de mecanismos de resolução de conflitos;

• A facilidade ao acesso a capital e investimentos.

Para tanto é necessário a adoção de alguns pilares fundamentais para que a governança corporativa seja eficiente, eficaz e efetiva, a saber:

• Reunião de sócios periódica, com indicadores e dados para a efetiva transparência e garantia de um constante processo de prestação de contas;

• Um Acordo de Sócios bem elaborado, com regras bem definidas, que traduzem os direitos e deveres dos sócios e os mecanismos de resolução de conflitos;

• A estruturação do Código de Conduta claro e transparente que garanta que todos os membros da família e da empresa ajam de forma ética e responsável.

Em suma, a governança corporativa transcende a mera formalidade administrativa; ela se revela como o alicerce para a construção de um legado duradouro nas empresas familiares. Este é um investimento estratégico essencial para garantir a continuidade do negócio, a harmonia familiar e o crescimento contínuo, permitindo que as empresas familiares prosperem através das gerações.