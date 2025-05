Sobre o clima

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) promoveu debate com jornalistas de grandes veículos de 16 capitais, no domingo e ontem, com programação focada em finanças climáticas, destacando o País como peça-chave na agenda global

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2025 - Nº 4.127

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Importantes eventos pré-COP têm se destacado Brasil afora. O Instituto Clima e Sociedade (iCS) promoveu debate com jornalistas de grandes veículos de 16 capitais, no domingo e ontem, com programação focada em finanças climáticas, destacando o País como peça-chave na agenda global. “Existe uma nova geografia no financiamento climático. Instituições como o Banco Asiático de Infraestrutura ou o New Development Bank já operam fora da influência direta dos Estados Unidos”, afirmou Maria Netto, diretora-executiva do iCS. Com décadas de experiência em instituições financeiras multilaterais, Josué Tanaka, membro sênior honorário do Imperial College London e consultor do C40, lembrou a dificuldade de transformar metas climáticas em projetos tecnicamente viáveis. “Muito se fala em falta de financiamento, mas o que escutamos do setor privado é: ‘temos recursos, mas faltam projetos’. Ou melhor: faltam projetos bancáveis”. O site da Coluna publica hoje matérias sobre os dois dias de debates.



Sinais



Veteranos políticos que passeiam pelo Poder desde os tempos em que “Dom Pedro soltava pipa” sempre repetem que é importante reconhecer os sinais das ruas para entender rumos da política. Nunca foi tão evidente, com a série de protestos sociais em São Paulo ontem. Ocorrem às vésperas de Guilherme Boulos assumir a Secretaria-Geral da Presidência, pela qual passa a interface do Governo com movimentos de rua.



Apagão de novo



O sistema ePol, de intranet da Polícia Federal e que dá acesso a todas as investigações em curso para suas equipes de agentes e delegados, sofreu novo apagão de horas ontem – desde o fim de semana instável. No meio do mês ficou quase uma semana em off, contam fontes. Quando isso ocorre, é praticamente um apagão e ninguém sabe como seguir os trabalhos – até operações nas ruas podem ser suspensas.



Passeio, alho, sebo



Com tanto problema para resolver na pauta, e os assombros das eternas CPIs, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado vai indicar representantes para participar da 20ª Edição do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu. Há dias, deputados amanheceram consternados com o cancelamento da audiência que discutiria a implantação do Dia Nacional do Alho e a análise do Dia Nacional do Sebo.



Os 40 de Israel



A Embaixada de Israel celebra os 77 anos de criação do Estado judeu amanhã. Daqui duas semanas, uma comitiva de 40 deputados visitará o país no Oriente Médio em evento organizado pelo Grupo Parlamentar de Amizade. No Senado, o lobby israelense consegui descongelar o acordo de serviços aéreos de 2019 com o Governo do Brasil.



Justiça e Cidadania



Embora muito criticado – em muitos casos pela morosidade – há o que se comemorar na Justiça Brasil adentro, e coisa boa deve ser divulgada. O Conselho Nacional de Justiça premiou o Judiciário amapaense pelo projeto social “Pop rua Jud”, coordenado pelo juiz Marcone Pimenta. O TJPA concorreu com 184 projetos dos 27 tribunais do Brasil, onde três apenas foram premiados.

ESPLANADEIRA



#Hospital Care alcançou lucro de R$ 25 milhões em dois anos. #Vila Omint, sede do Grupo em SP, passa a operar no Mercado Livre de Energia. #Pacto Global - Rede Brasil realiza hoje em Brasília o Diálogo Regional Centro-Oeste. #3º Summit Internacional de Segurança Psicológica acontece dias 13 e 14 de outubro, em SP. #Isabella D'Elia participa da coletiva 7ª Mostra Arte em Foco, na Galeria Via Parque, RJ. #Ilustrador Monge Han ministra, hoje, curso sobre Processo de criação de quadrinhos no Youtube.