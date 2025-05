A gripe mata!

Os Estados do Norte do País entraram em alerta na rede de saúde com recorde de internações para crise de respiração

Os Estados do Norte do País entraram em alerta na rede de saúde com recorde de internações para crise de respiração. O Amapá decretou emergência na sexta. O ano de 2025 já registrou 64.985 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o Boletim InfoGripe divulgado na quinta-feira (22) pela FioCruz. Destes, 47,6% deram resultado positivo para algum vírus respiratório. Os vírus presentes são: Influenza A (17,85), Influenza B (1,3%), Vírus Sincicial Respiratório (44,2%), Rinovírus (24,5%) e SARS-CoV-2 (14,1%). Os dados da semana epidemiológica 20 (11/4 a 17/5) também relataram que 20 das 27 unidades federativas do País apresentaram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento na tendência a longo prazo. Outro fato alarmante no levantamento é que a Influenza A tem se destacado como a principal causa de óbito entre idosos.



Na corda bamba



Depois de passar por Moscou e apertar a mão de Vladimir Putin, o presidente Lula da Silva agora tenta se equilibrar nos atos para enviar sinais à Ucrânia de que fala sério sobre a tentativa de paz. Lula deu aval para o Senado votar e aprovar três acordos de cooperação na área militar, de defesa e na área jurídica com a Ucrânia, que estavam tramitando devagar desde 2010, 2011 e 2018.



Aras e o MP



O ex-PGR Augusto Aras foi o principal homenageado no Encontro Nacional da Associação Nacional de Membros do MPF, em Foz do Iguaçu, na sexta (23). No discurso de abertura, Aras fez palestra com o sugestivo título “O Ministério Público Constitucional”. Quando comandou o MP, entre 2019 e 2023, tinha como uma de suas bandeiras a contenção dos supostos excessos da Lava-Jato.



Memorial da vergonha



Foi dado mais um passo para a criação de um memorial no espaço conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis (RJ). A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) visitou o local. Ela trabalha para destinar R$ 500 mil em emendas para a construção do memorial. A Casa da Morte foi um centro clandestino de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. “Sem memória, não há um futuro”, afirma Talíria.



Bebê de verdade



Enquanto a onda ridícula de bebê reborn ganha força no País, 5.286 crianças aguardam por adoção, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do CNJ. A polêmica chegou à rede pública de saúde, com pedidos de atendimento para as bonecas – que, evidente!, foram negados. Em 2025, 1.218 crianças e adolescentes foram adotados, a maior parte crianças de até dois anos e sem irmãos.



ISO no Turismo



De hoje a 30 de maio de 2025, o Rio de Janeiro será sede da 20ª plenária do ISO/TC 228 – Comitê Técnico de Turismo da Organização Internacional de Normalização. Promovido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, o encontro reunirá representantes de mais de 100 países, além de entidades do trade turístico. O Brasil coordena dois grupos de trabalho: Turismo de Aventura e Turismo Sustentável.



Novo desafio



Após 15 anos na Nelson Wilians Advogados, o economista Fernando Cavalcanti deixa a vice-presidência para liderar, como CEO, a expansão da NW Corretora de Seguros. À Coluna, diz que vai direcionar sua expertise para o mercado e será responsável pelo desenvolvimento do NW Group. “Vou iniciar novo capítulo profissional, para construir um ecossistema empresarial inovador, diversificado e alinhado aos mercados”.

