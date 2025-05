/Charge: Izanio Façanha

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2025



Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

A base governista corre contra o tempo para formar uma tropa de elite e blindar duas figuras ilustres, depois de dormir no ponto. Embora o Governo afirme que os ministros da Justiça e das Relações Exteriores, Ricardo Lewandowski e Mauro Vieira, respectivamente, comparecerão à Comissão de Relações Exteriores da Câmara (CREDN), dias 27 e 28 de maio, datas sugeridas por ambos, é importante ressaltar que as audiências atendem a duas convocações, e não convites. No caso do chanceler Mauro Vieira, a CREDN aprovou duas convocações. No dia 6 de maio, o ministro não compareceu alegando viagem à Rússia. No dia seguinte, aprovou outra convocação e o Itamaraty então sugeriu o dia 28. Por ter faltado no dia 6 e sua justificativa recusada pela Comissão, Vieira terá de responder por crime de responsabilidade. A Comissão encaminhou o despacho para a Mesa da Câmara, que é quem aciona a PGR. Cabe ao MPF abrir, ou não, o processo. No caso de Lewandowski, a convocação deu-se por completa ausência da base governista na sessão que a aprovou. Não restou outra alternativa senão marcar dia 27. Ao contrário do colega, ele não quer processo na PGR.



Mãos ao alto!



Acredite, leitor, até estrangeiro pobre que acabou de imigrar para o Brasil tem sido assaltado. Enquanto o País se choca com o roubo aos aposentados do INSS, ainda sem solução clara, a Polícia Federal desarticulou quadrilha que fraudava o Benefício Assistencial à Pessoa Idosa (BPC-Loas), destinado a venezuelanos em Roraima. O deputado Albuquerque (Rep-RR) vem denunciando a fraude desde 2022.



Cidadania italiana



A proposta de nova lei em Roma para concessão de cidadania na Itália mexe com os deputados. Filipe Barros (PL-PR), presidente da CREDN, marcou reunião com o embaixador Alessandro Cortese. O deputado quer levar preocupações das comunidades ítalo-brasileiras sobre o assunto e, com isso, evitar ingerência indevida. Já o colega Carlos Zarattini (PT-SP) solicitou audiência pública com deputados italianos.



Olha a língua, Jejê



A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara votará Moção de Repúdio do deputado General Girão (PL-RN) contra o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), por sugerir que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores deveriam ser levados para a vala. Um silêncio ensurdecedor tomou conta dos partidos da base sobre o assunto.



Verdades de Barroso



Em palestra recente no jantar de lançamento da GPS Poder, em Brasília, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, desabafou sobre a “perda da importância da verdade” que nos tempos atuais. “A verdade não tem dono. Existem muitas formas de ver a verdade. As pessoas criam narrativas”, lamentou. E emendou com “Precisamos recuperar a civilidade. A capacidade de divergir e sentar à mesma mesa”.



Vergonha nacional



Um homem e uma mulher completamente nus foram flagrados por um turista transando em cima do Panteão da Pátria, conforme vídeo publicado pela Coluna Na Mira, do Portal Metrópoles. Ninguém viu, nenhum dos dois presos em flagrante por atentado ao pudor. A cena foi em frente ao STF e Palácio do Planalto, onde provavelmente os seguranças dormiam, para não acionar a Polícia. Veja vídeo em nossas redes sociais.



