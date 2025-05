O Brasil no Vaticano

Com o iminente Conclave que elegerá o novo Papa, oito cardeais arcebispos brasileiros estão aptos a participar da votação na Capela Sistina, no Vaticano

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Com o iminente Conclave que elegerá o novo Papa, oito cardeais arcebispos brasileiros estão aptos a participar da votação na Capela Sistina, no Vaticano – mas um deles, dom Raymundo Damasceno (88), não poderá ser votado por ter mais de 80 anos, regra de idade-máxima da Santa Sé para eleger Papa. Entre os nomes, estão figuras de grande influência na Igreja brasileira, e que participaram do último Conclave: Dom Odilo Pedro Scherer (75), arcebispo de São Paulo; Dom João Braz de Aviz (77), ex-arcebispo do DF e membro da Cúria Romana; Dom Orani João Tempesta (74), arcebispo do Rio de Janeiro; Dom Sérgio da Rocha (65), de Salvador; Dom Leonardo Ulrich Steiner (74), de Manaus; Dom Jaime Spengler (64), de Porto Alegre; e Dom Paulo Cezar Costa (57), de Brasília. Tão logo avisado pelo Itamaraty da morte do Papa Francisco, o Cerimonial de Lula da Silva já prepara a viagem oficial para o funeral. Lula deve levar comitiva.

Pito divino

O Papa Francisco morreu horas depois de receber o vice-presidente norte-americano J.D. Vance, em audiência discretíssima entre os dois. Francisco fez duras críticas ao Governo de Donald Trump, a quem acusou de perseguir os imigrantes, mesmo que ilegais. Pediu tratamento mais humanitário.

Nostra casa

O Cerimonial da Presidência corre contra o tempo, desde ontem cedo, para achar um hotel 5 estrelas de plano B para a hospedagem de Lula da Silva e Janja na 1ª semana de maio, quando está previsto o funeral do Papa. É que o Palazzo Pamphili, em Roma, sede da Embaixada brasileira, está em reformas. Ainda há chance de ficarem lá.

Navios lotados

O significativo salto de turistas estrangeiros é muito comemorado pela Embratur e pelo Governo, no Ministério do Turismo. Detalhe para a maior entrada de transatlânticos internacionais nos portos de capitais, em especial Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro e na cidade de Santos (SP). Foram esses números que alavancaram os dados para o recorde histórico de 3,7 milhões de estrangeiros no 1º trimestre de 2025.

Comissão do passeio?

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), quer criar um Grupo de Trabalho para estudos sobre a estratégia de comércio exterior. Será integrado pelo próprio senador, sete servidores do Senado e uma assessora parlamentar. A priori, não serão chamados ninguém do MDIC ou da Apex-Brasil. Também estão de fora a CNI e entidades como a FIESP. Deve fazer milagres, assim.

Adeus, Wilson

Morreu no Rio, aos 100 anos, o grande jornalista Wilson Figueiredo. Foram praticamente 80 anos dedicados ao jornalismo, desde Belo Horizonte, até o Rio, passando por grandes jornais como “Folha de Minas, “Última Hora”, “O Jornal” e, principalmente, o “Jornal do Brasil”, onde ficou por 45 anos e ajudou a lançar a Coluna “Informe JB”. Também escritor e poeta, formou gerações de repórteres.

Errata

Ao contrário do publicado na Coluna de ontem, o Brasil já registrou 715 mil mortes por Covid-19 desde 2020, quando o Ministério da Saúde iniciou a contagem oficial, e não apenas no ano de 2025. Pedimos desculpas aos leitores.

ESPLANADEIRA

#Claudia Muchaluat será Chief Revenue Officer da Logicalis. #Festival World Creativity Day: Lisandra Branco, CEO da S8 Capital, ministrará workshop sobre Negociação. #Accountfy é reconhecida no prêmio “Best of 2025” do Capterra. #FenaCap: Natanael Castro e Gilberto Figueira assumem como diretor-executivo e superintendente-executivo, respectivamente. #Buddemeyer inaugura novo showrrom em SP. #Advocacy Day: de hoje a 24/4, Brasília recebe evento com foco em Saúde Mental e Bem-Estar