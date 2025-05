ESE trará desenvolvimento econômico-social a PE

/

A Escola de Sargentos do Exército (ESE) avança na Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife em Pernambuco com passos importantes para o início de suas obras. O projeto já foi alterado em 4 estudos para atender demandas ambientais, reduzindo sua área de 221,56 ha para 94 ha em uma espaço de vegetação secundária e ainda com compensação ambiental em estudo, que envolve plantio compensatório e outras ações, como criação de áreas de preservação e centro de educação ambiental.





O Comando Militar do Nordeste (CMNE) sediou uma reunião de iniciativa do LIDE Pernambuco para o alinhamento estratégico da implementação da ESE em Pernambuco na semana passada. O encontro, que ocorreu no Forte Guararapes, Quartel-General do CMNE, contou com a presença de parlamentar, secretários de Governo do Estado de Pernambuco e representantes dos setores produtivo e comercial.





A reunião contou com a presença do Deputado Federal Coronel Meira; Guilherme Cavalcanti, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco; Ana Luiza, Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco; Rodrigo Valença, Chefe de Gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco; Drayton Nejaim, Presidente do LIDE Pernambuco; Bernardo Peixoto, Presidente da Fecomércio-PE; Bruno Veloso, Presidente da FIEPE; e, Inácio Miranda, Presidente da Associação dos Atacadistas de Pernambuco (ASPA). Estive presente como Economista-Chefe do LIDE Pernambuco e estivemos acompanhados de uma comitiva de empresários do LIDE Pernambuco.





O momento é decisivo para consolidar a implantação da ESE em Pernambuco, com a continuidade dos investimentos, contrapartidas e atividades já planejadas. O evento gerou iniciativas importantes a serem desenvolvidas pelo grupo de entidades envolvidas. As lideranças presentes reforçaram o apoio para que a ESE continue seu caminho, com uma sinergia em torno dos próximos passos a serem tomados.





Como consequência desse encontro, a Bancada Parlamentar de Pernambuco no Congresso Nacional, coordenada pelos Deputados Augusto Coutinho (Republicanos) e Carlinhos Veras (PT) já articulam uma nova audiência com o Ministro da Defesa, José Múcio, para discutir o cronograma de obras da implantação da ESE em Aldeia, Paudalho. A Bancada já destinou ao projeto cerca de R$ 36,6 milhões em emendas, mas ainda há necessidade de maiores investimentos até o Exército viabilizar o investimento principal, que trará um retorno muitas vezes superior, com a obra de implantação da escola e os empregos, renda e impostos que serão gerados posteriormente.





A economia da região será transformada significativamente, gerando desenvolvimento social expressivo. Hoje, o IDH de Paudalho (0,639) está abaixo da média do Estado. Os dados do investimento são transformadores para a economia do município, de todo o seu entorno e para o Estado de Pernambuco:

- Investimento de R$ 1,8 bilhões, injetados ao longo dos próximos 10 anos, em especial a partir de 2027;

- Estimativa inicial de 11.000 empregos diretos e 17.000 indiretos;

- Efetivo: 2.400 alunos; 1.900 (corpo permanente); 2.100 (familiares) – 6.400 pessoas;

- Renda anual de R$ 211 milhões em salários; e,

- A partir de 2034, cerca de 4.500 convidados em 3 eventos principais.