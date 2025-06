Ativista brasiliense chega ao DF com ato pró-Palestina no aeroporto (Reprodução/ Redes Sociais )

O ativista brasiliense Thiago Ávila desembarcou em Brasília nesta quarta-feira (18/6), após ter sido detido e deportado por Israel. Ele participava de uma ação internacional que buscava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, região que enfrenta um bloqueio marítimo imposto por Israel.

No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, a chegada de Thiago foi marcada por um protesto organizado por manifestantes pró-Palestina. Com faixas e cartazes, integrantes do Comitê de Defesa da Palestina e da Sociedade Árabe Palestina no Brasil manifestaram solidariedade ao ativista e criticaram o bloqueio israelense à região.

Thiago integrava a chamada Flotilha da Liberdade, grupo formado por ativistas de diversos países que partiram da Itália no dia 1º de junho a bordo do veleiro Madleen, com o objetivo de tentar romper simbolicamente o bloqueio marítimo à Faixa de Gaza. Entre os participantes estavam representantes do Brasil, França, Alemanha, Suécia, Espanha, Turquia, Países Baixos e a ativista sueca Greta Thunberg.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.