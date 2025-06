STF: Dino vota pela responsabilização das redes sociais por conteúdo publicado

Ministro do STF Flávio Dino (Fellipe Sampaio /STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino votou, na manhã desta quarta-feira (11/6), pela responsabilização das redes sociais por conteúdo publicado. Com o placar de 4 x 1, o julgamento discute a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos ilegais publicados por usuários. A sessão segue à tarde, com o voto do ministro Cristiano Zanin.

O caso estava paralisado desde dezembro do ano passado, quando o ministro André Mendonça solicitou vista dos autos. O julgamento voltou a andar com a apresentação do voto do próprio Mendonça, na quarta-feira (4/6), e prosseguiu, hoje, com o voto do ministro Dino.

Diante da diversidade de opiniões e teses, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, adiantou que ainda é preciso ponderar e organizar a questão.

