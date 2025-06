X recorre da decisão de Moraes que bloqueou contas de Carla Zambelli

Carla Zambelli (Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles)

A rede social X, do bilionário Elon Musk, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que reconsidere decisão na qual mandou bloquear a conta da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

A parlamentar deixou o Brasil no dia 25 de maio, mesmo após condenação do Supremo a 10 anos e 8 meses de prisão pelo caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 < >

No dia 4 de junho, Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a prisão preventiva da deputada. Na decisão, impôs também uma série de restrições como o bloqueio dos canais e perfis em redes sociais como o X, Gettr, Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok.

Confira as informações completas no portal Metrópoles