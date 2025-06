Prefeita posta vídeo dançando de biquíni e vira alvo de críticas

Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (Reprodução/Instagram)

A prefeita de Marituba, no estado do Pará, Patrícia Alencar, se tornou alvo de críticas e debates nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que aparece dançando de biquíni. A gravação, originalmente publicada em sua conta pessoal do Instagram, foi compartilhada fora do círculo restrito da plataforma e viralizou, gerando reações diversas.



Veja vídeo:

Ela rebateu as críticas e questionou a polêmica



Patrícia relatou que o vídeo foi gravado por um seguido e divulgado sem autorização pic.twitter.com/DX8tRh0CPM — Gravata Love (@gravatalove) June 6, 2025



No vídeo, Patrícia dança a música “Que Pancada de Mulher”, de Xand Avião e Zé Vaqueiro. A canção tem versos que exaltam a beleza feminina. A prefeita, no entanto, não esperava que a gravação privada se tornasse pública.

Segundo ela, a publicação foi feita em seu perfil pessoal, seguido por apenas 186 pessoas. “É um Instagram extremamente privado”, explicou. Patrícia afirmou que um dos seguidores gravou a tela e repassou o conteúdo para sites e perfis locais, o que provocou a ampla repercussão.



