Lote com camisas vermelhas da "Seleção" é apreendido em SP

As camisas apreendidas eram falsas e estavam sendo distribuídas em seis lojas da Feirinha da Madrugada do Brás

Os itens foram apreendidos e encaminhados para perícia (Divulgação/Polícia Civil )

A Polícia Civil apreendeu, nessa terça-feira (3/6), um lote de camisas falsificadas da Seleção Brasileira, incluindo os polêmicos modelos de cor vermelha com o símbolo da fornecedora oficial da equipe, na Feirinha da Madrugada do Brás, no centro de São Paulo.

Um vídeo gravado pelos policiais mostra a quantidade de camisas encontradas em seis estabelecimentos. Os donos das lojas foram presos.

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreenderam camisas vermelhas falsificadas da seleção brasileira em 6 lojas na Feirinha da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo.



???? Fique por dentro de tudo que é relevante: https://t.co/Xw7oSb6Wqm pic.twitter.com/tL9XMlgpkP — Poder Sports MKT (@sportsmktbr) June 4, 2025

Além do uniforme falso da Seleção Brasileira, foram encontradas camisas de outros times — brasileiros e internacionais — e até regatas de times de basquete.

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.