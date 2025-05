Vídeo: avião com problemas no trem de pouso consegue pousar em aeroporto de Jundiaí

Avião estava com problemas no trem de pouso (Reprodução/ TV Bandeirantes)

O avião de pequeno porte, que estava com problemas no trem de pouso, conseguiu pousar no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29/5).

O plano inicial era que a aeronave pousasse no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, porém por conta do problema teve que atrasar o procedimento.



Segundo a Polícia Militar (PM), o helicóptero Águia da corporação prestou apoio à aeronave ainda na capital paulista e entrou em contato com o piloto do avião.

Emocionante! Gottino narra pouso de avião que teve problemas no trem de pouso em São Paulo. #CidadeAlerta pic.twitter.com/iBrUhJ1ZBk — Brenno (@brenno__moura) May 29, 2025

