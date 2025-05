MC Poze do Rodo é preso por suspeita de envolvimento com o tráfico. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O cantor MC Poze do Rodo foi preso na madrugada desta quinta-feira(29) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e apologia ao crime, segundo informações do G1.

Segundo as investigações, Poze faz shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV), com a presença de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a “segurança” do artista e do evento.

Ainda de acordo com informações da polícia, os shows do cantor são usados pelo CV para aumentar lucros com vendas de entorpecentes.

O advogado do cantor disse ao G1 que a prisão se trata de “uma narrativa antiga”.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pela prisão do cantor, também afirmou que as músicas de Poze “fazem clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo” e “incitam confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

Poze, que acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, teve bens apreendidos pela polícia em novembro de 2024. Ele e sua mulher, Viviane Noronha,foram alvos de operação contra sorteios ilegais divulgados nas redes sociais.

Itens como carros de luxo e as joias do funkeiro, incluindo cordões ornados com ouro, foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio em 1º de novembro.