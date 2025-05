Única a "passar direto", aluna se forma sozinha e viraliza nas redes

Isadora Rezend (Reprodução/Instagram)

Depois de longos anos de estudos e dedicação, o sonho de grande parte dos alunos é participar da colação de grau e, ao lado dos colegas de turma, registrar aquele momento emblemático de jogar o capelo para cima em comemoração à formatura. No caso de Isadora Rezende, de 21 anos, no entanto, o único capelo a cair foi o dela. Isso, porque ela foi a única estudante da turma a se formar, após passar direto em todas as matérias.

Isadora se formou em bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia (BICT), com especialidade em engenharia de produção na Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais.

Sendo a única a se formar, Isadora ficou responsável por toda tradição da cerimônia de formatura, desde o juramento ao discurso de homenagem, onde os únicos pais a serem homenageados foram os dela.

