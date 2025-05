Indígenas processam NYT por reportagem que liga grupo à pornografia

Indígenas do Amazonas entraram com ação contra The New York Times e alegaram que matéria do jornal os retratou como viciados em pornografia

Vale do Javari (PRF/Divulgação)

Um povo indígena da Amazônia entrou com ação na justiça contra o jornal The New York Times (NYT), com a alegação de que uma reportagem do veículo de comunicação os retratou como viciados em pornografia. O processo por difamação é de autoria dos Marubo – um dos grupos que habita o Vale do Javari, área isolada no oeste do Amazonas.

Veja também: Lula visita Xingu e fala com lideranças indígenas nesta sexta

A ação, que tramita em tribunal de Los Angeles, detalha que o povo Marubo pede indenização milionária por uma reportagem que, segundo acusam, retratou-os como viciados em tecnologia e obcecados por pornografia após a introdução da internet no território indígena.

1 / 2 2 / 2 < >

A ação também pede responsabilização dos portais TMZ e do Yahoo, pois as matérias desses sites teriam amplificado e sensacionalizado as informações divulgadas pelo New York Times, bem como difamado os Marubo, segundo detalhou o jornal The Guardian.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles.