Funkeiro é preso por promover facção criminosa através de músicas

Francisco Wanderson Mendes, mais conhecido como MC Dym, de 31 anos, foi preso em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (23/5), após desembarcar no aeroporto da cidade. O artista tinha um mandado de prisão contra ele em aberto, por suposto envolvimento com facção criminosa. Outras 19 pessoas foram presas na mesma operação, entre elas MC Dick.

Dym havia ido para o Ceará para realizar dois shows, um em Fortaleza, nesta sexta-feira, e outro em Acaraú, a 237 quilômetros da capital, no sábado (24/5). Ele chegou a postar uma foto dentro do avião, mas foi detido por equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, MC Dym e MC Dick promoviam a facção Comando Vermelho por meio das músicas. “O papel deles dentro dessa organização criminosa era exatamente promover essa facção criminosa, romantizar o crime organizado e, com isso, buscar que novos jovens, novas pessoas integrassem aquele grupo”, falou o delegado ao portal.



