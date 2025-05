'Café fake': três marcas são proibidas para consumo; saiba quais

De acordo com o governo, os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Três marcas de “pó para preparo de bebida sabor café”, conhecido como café fake, foram classificadas pelo Ministério da Agricultura (Mapa) como impróprias para consumo: Melissa, Pingo Preto e Oficial.



De acordo com o governo, os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado. Veja a lista de marcas e lotes impróprios para consumo:

De acordo com o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov) do Ministério da Agricultura, Hugo Caruso, os itens das três marcas não tinham café em sua composição e eram feitos de “lixo da lavoura”.

