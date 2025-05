Freiras de Goiás fazem beatbox e dançam em programa de TV

O vídeo das freiras viralizou nas redes sociais (Reprodução)

As freiras Marizele e Marisa surpreenderam os telespectadores de um programa da TV Pai Eterno, em Goiás, ao cantarem e dançarem uma música de hip-hop, na última terça-feira (20/5)

A dupla contagiou a plateia e o vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 3 milhões de visualizações. Confira:

Rapaz! A freira mandou um beatbox ao vivo enquanto a amiga quebra tudo na dança! pic.twitter.com/j4Ra3kOb0U — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) May 22, 2025

Enquanto Marizele fazia um beatbox — estilo característico do hip-hop, onde a voz do artista imita o som de um instrumento — de Vocação ooh, a irmã Marisa soltou o passinho. O carisma das duas foi tanto que até o padre Giovane Bastos dançou junto.

As irmãs foram convidadas para apresentar as vocações e para promover o Retiro Vocacional Feminino que estão organizando no dia 24 de maio, na região metropolitana de Goiânia. Ambas fazem parte da congregação Copiosa Redenção.

Irmã Marizele compartilhou nas redes sociais dela que, em 2023, resolveu se dedicar à música. “Senti o chamado de Deus para celebrar a redenção através da música e da evangelização”, comentou. Ela revelou também que o talento para música vem de família, pois o avô dela era violeiro e as tias cantavam em rádios.



