Lúcio recebe alta e fala sobre acidente: 'Só lembro das labaredas no meu rosto, braço e pernas'

O ex-zagueiro Lúcio teve alta do hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, nesta quarta-feira. O pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 estava internado depois de sofrer um acidente doméstico, no dia 15 de maio.





O ex-defensor teve 18% do corpo queimado depois que ocorreu uma explosão de uma lareira ecológica. Na última terça, Lúcio tinha divulgado um vídeo nas redes sociais mostrando a sua evolução, realizando exercícios de fisioterapia.





Lúcio agora continuará a recuperação em casa. Ele teve que ser submetido a quatro cirurgias. O pentacampeão falou pela primeira vez após o ocorrido.





"Momento especial, agradecer a todo Brasil pela torcida, reza, pensamentos positivos. Foi um marco na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave. Foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento grande. Depois de 20 dias, não tinha passado um tempo tão longo no hospital, hoje é o dia de voltar para casa e dar continuidade na recuperação porque o caminho é longo", afirmou Lúcio ao programa "Encontro", da TV Globo.





O ex-zagueiro deu detalhes do acidente, que aconteceu quando ele estava na residência de amigos, em Brasília.





"Foi algo muito inesperado. A gente estava jantando na casa de amigos. E nós estávamos sentados do lado da lareira. E do nada, a lareira apagou. E em uma infelicidade dele (amigo), ele foi jogar um galão de álcool sobre a lareira e aí foi uma súbita explosão. Só lembro das labaredas no meu rosto, braço, nas pernas", recordou.





"Graças a Deus, a Marília, minha esposa, não foi atingida e me orientou a ir para a piscina. Foi um momento muito traumático para mim, mas ela me auxiliou nesse momento, foi um anjo da guarda. Tenho certeza que ela foi direcionada, foi escolhida para esse momento", continuou.





O ex-defensor tem passagens por clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras, Inter de Milão e Bayern de Munique. Ele se aposentou em 2019, depois de vestir a camisa do Brasiliense.