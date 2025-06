De sedentário a maratonista: a história de superação do influenciador Ni do Badoque

Influenciador Ni do Badoque encara desafio de 72 km na Maratona do Rio

[FOTO1]O influenciador digital pernambucano, Ni do Badoque, de 30 anos, irá encarar um dos maiores desafios de um corredor: correr 30 km no sábado e, no dia seguinte, completar uma maratona de 42 km, totalizando 72 km em dois dias na Maratona do Rio. O feito impressiona por si só, mas se torna ainda mais impactante quando se conhece a história por trás da superação.





[SAIBAMAIS]Até o início de 2024, Ni levava uma vida completamente sedentária. Com 160 quilos e diagnóstico de diabetes descontrolada, o influenciador diz que sequer conseguia correr 100 metros. Tudo começou a mudar quando decidiu dar os primeiros passos em direção a uma vida mais saudável.





“Comecei a correr na esteira, bem devagar, e logo passei a treinar na rua. Em abril, fiz meus primeiros 5 Km. A partir dali, não parei mais. A corrida virou parte da minha rotina, da minha identidade”, conta.





A transformação foi profunda. Com a perda de peso e a prática constante de exercícios, Ni do Badoque conseguiu equilibrar o diabetes e abandonar a medicação. Mas, segundo ele, a mudança vai além do físico.





“Hoje posso dizer que tenho diabetes, mas não preciso mais tomar remédio. Isso foi possível porque coloquei a constância e o hábito na minha vida. Mas o que me sustenta mesmo é a fé. Deus me deu força quando eu não tinha mais nenhuma. A corrida se tornou um momento de conexão espiritual. É quando mais converso com Deus, só eu e Ele.”





Com um milhão e meio de seguidores nas redes sociais, Ni usa sua história para inspirar outras pessoas. O influenciador compartilha sua rotina de treinos, alimentação e mensagens motivacionais para quem também deseja transformar a própria realidade.





“Eu sou a prova de que o impossível é possível. Uma pessoa que não conseguia correr 100 metros, hoje está pronta para correr uma maratona. E mais: vou fazer o desafio de 30 km no sábado e 42 km no domingo. Estar no Rio e participar desse evento é a realização de um sonho.”





A Maratona do Rio é uma das provas mais tradicionais e celebradas do país, reunindo atletas profissionais e amadores de todas as regiões. A edição deste ano, que acontece neste quatro dias, promete reunir milhares de corredores em percursos que percorrem os principais cartões-postais da cidade.





Vale destacar que a Maratona do Rio está lançando o Circuito adidas MDR, um novo projeto que tem como objetivo levar a experiência da tradicional prova carioca para diferentes cidades do país. A etapa inaugural acontece em Boa Viagem, no Recife, no dia 10 de agosto de 2025, com percursos de 5 km e 10 km.