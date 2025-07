Sport tem interesse no meia-atacante Wellington Rato, do Vitória

Com a concorrência do Athletico-PR, o Leão da Ilha busca a chegada do jogador por empréstimo

No meio da crise no Campeonato Brasileiro, o Sport está no mercado em busca de reforços para tentar reagir na Série A e sair da lanterna da competição. Um dos nomes na mira do clube leonino é o meia-atacante Wellington Rato, de 32 anos, que atualmente pertence ao Vitória, mas não vem tendo uma sequência positiva no time rubro-negro. No meio da crise no Campeonato Brasileiro, o Sport está no mercado em busca de reforços para tentar reagir na Série A e sair da lanterna da competição. Um dos nomes na mira do clube leonino é o meia-atacante Wellington Rato, de 32 anos, que atualmente pertence ao Vitória, mas não vem tendo uma sequência positiva no time rubro-negro.





[SAIBAMAIS]Além do Sport, o Athletico-PR, que disputa a Série B nesta temporada, também demonstrou interesse na contratação do jogador por empréstimo. No momento, o Leão da Ilha está sondando a situação do atleta.





Wellington Rato disputou 24 partidas pelo Vitória em 2024, mas marcou apenas dois gols, sendo um deles na derrota para o Flamengo por 2 a 1, na segunda rodada da Série A. Apesar do momento atual, Rato tem passagens importantes na elite do futebol brasileiro. Ele defendeu o São Paulo nas últimas duas temporadas e foi um dos destaques do Atlético-GO em 2022.





A possível chegada de Wellington Rato faz parte da reformulação do elenco conduzida pela nova gestão de futebol do Sport. Além da busca por jogadores, a diretoria rubro-negra está procurando um novo treinador após a demissão de António Oliveira. O Sport soma apenas três pontos nas 11 primeiras rodadas.