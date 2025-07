Sport lança novo uniforme alternativo amarelo para a temporada 2025/26

Novo manto! O Sport apresentou, nesta sexta-feira (6), sua nova camisa 2 para a temporada 2025/26. Apostando novamente no amarelo como cor predominante, o novo uniforme alternativo reforça a proposta do clube de explorar novas possibilidades visuais a partir das cores tradicionais do escudo rubro-negro. A nova camisa estará disponível a partir deste sábado (7) nas lojas oficiais do Sport, no site da Loja PST e no e-commerce da Umbro. Novo manto! O Sport apresentou, nesta sexta-feira (6), sua nova camisa 2 para a temporada 2025/26. Apostando novamente no amarelo como cor predominante, o novo uniforme alternativo reforça a proposta do clube de explorar novas possibilidades visuais a partir das cores tradicionais do escudo rubro-negro. A nova camisa estará disponível a partir deste sábado (7) nas lojas oficiais do Sport, no site da Loja PST e no e-commerce da Umbro.





A escolha por manter o amarelo foi impulsionada pelo desempenho comercial da versão anterior, que superou em 40% a média de vendas dos últimos modelos alternativos, que eram brancos. "As vendas foram muito positivas. Por isso, decidimos renovar o amarelo para mais uma versão", destacou Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do clube.





Desenvolvido com uma estética modernista, o novo modelo traz detalhes em preto nas mangas e nas laterais, além de uma gola em V e grafismos frontais. Um toque especial está nas estampas internas em preto e branco com o escudo do Leão da Ilha. Na parte traseira, os números pixelados, com efeito grafite em degradê, dão um ar contemporâneo ao uniforme.





“A camisa amarela representou uma quebra de expectativa e mostrou que a torcida está aberta a novas ideias”, acrescentou Arruda.





A Umbro, fornecedora oficial do clube, reforçou que a nova camisa faz referência ao visual dos anos 1990 e 2000, com uma leitura atual e mais jovem — sem abrir mão da identidade histórica. “É mais um lindo uniforme para um ano especial de 120 anos do clube”, afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil.

Veja valores: