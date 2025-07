STJD determina torcida única para Ferroviário x Santa Cruz após ataque a ônibus do time cearense

A partida entre Ferroviário e Santa Cruz, marcada para o próximo domingo (8), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, será disputada com torcida única. A partida entre Ferroviário e Santa Cruz, marcada para o próximo domingo (8), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, será disputada com torcida única.

[SAIBAMAIS]A decisão foi tomada após uma liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), acolhendo um pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF) diante dos episódios de violência registrados no último domingo (1), no Recife. O Ferroviário informou que irá reembolsar integralmente os torcedores visitantes que já haviam adquirido ingressos para o confronto.

No último duelo entre as equipes, realizado no Arruda, o Santa Cruz levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Após a partida, o ônibus da delegação do Ferroviário, enquanto seguia para o hotel onde a equipe estava hospedada, foi surpreendido por ataque com pedra.

O clube cearense informou que, felizmente, ninguém ficou ferido, mas cobrou que os responsáveis pelo ataque sejam identificados e que as autoridades competentes tomem as devidas providências legais. A ação violenta ocorreu mesmo com a presença de escolta da Polícia Militar de Pernambuco.

DECISÃO

De acordo com comunicado oficial da Federação Cearense de Futebol, a medida impede a entrada de torcedores do Santa Cruz e suspende a comercialização de ingressos destinados à torcida visitante. A ação cautelar foi protocolada pelo departamento jurídico da Federação Cearense junto à CBF e levada ao STJD.





Também em nota, a FCF agradeceu ao presidente do STJD, Dr. Luís Otávio Veríssimo Teixeira, pela sensibilidade e agilidade na condução do caso, reforçando o compromisso com a prevenção de novos episódios de violência nos estádios.

Confira a nota da Federação Cearense de Futebol:

A Federação Cearense de Futebol (FCF) recebeu, nesta quinta-feira, 5, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferindo o pedido de liminar que determina que a partida entre Ferroviário Atlético Clube e Santa Cruz Futebol Clube, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série D, seja disputada com torcida única. O jogo está marcado para o dia 8 de junho de 2025, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.





Na quarta-feira (4), o departamento jurídico da FCF ingressou no processo solicitando a proibição da entrada de torcedores e da comercialização de ingressos destinados à equipe visitante, em razão dos acontecimentos ocorridos no último domingo (1), quando o ônibus da equipe cearense foi alvo de um ataque durante o trajeto entre o Estádio do Arruda, em Pernambuco, e o hotel onde a delegação estava hospedada. A medida, de caráter preventivo, visa exclusivamente ao jogo deste domingo, com o objetivo de resguardar a integridade física dos torcedores e garantir a segurança do evento.





A Federação Cearense de Futebol agradece ao presidente do STJD, Dr. Luís Otávio Veríssimo Teixeira, pela sensibilidade e celeridade na análise do caso, reforçando o compromisso com a segurança.