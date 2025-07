Marcelo Cabo, do Santa Cruz, tem a maior sequência invicta entre treinadores do Brasil

Com desempenho consistente no Capital-DF e no Santa Cruz, treinador Marcelo Cabo desafia cenário de alta rotatividade no futebol brasileiro

O futebol brasileiro, conhecido por sua constante troca de treinadores e pressão por resultados imediatos, tem assistido a uma exceção rara: Marcelo Cabo. O técnico do Santa Cruz chegou à impressionante marca de 17 jogos consecutivos sem perder, somando passagens por dois clubes em 2024 — o Capital-DF e o Santa Cruz — se tornando o técnico com maior invencibilidade em atividade nas Séries A, B, C e D.





A sequência inclui 12 vitórias e cinco empates, refletindo uma retomada de confiança e consistência de um treinador que começou a temporada sob críticas. No comando do Água Santa-SP, Cabo foi demitido após apenas três rodadas do Campeonato Paulista.





A virada de chave começou quando assumiu o Capital-DF. Em 10 partidas, foram seis vitórias e quatro empates, com direito a campanha invicta no Campeonato Brasiliense. Apesar do título não ter vindo — o Capital foi vice, perdendo nos pênaltis para o Gama — o desempenho chamou a atenção.





Contratado pelo Santa Cruz logo em seguida, Marcelo Cabo levou o time a outro patamar na Série D. São sete jogos sem derrota, com seis vitórias e um empate, liderança isolada no Grupo A3 e a segunda melhor campanha geral da competição, atrás apenas do ASA-AL. A Cobra Coral ainda ostenta a melhor defesa da Série D, com apenas três gols sofridos, e um dos ataques mais eficientes, com 13 gols marcados.





Entre os maiores do país

A marca coloca Marcelo Cabo à frente de nomes renomados no cenário nacional. O português Leonardo Jardim, do Cruzeiro, é o segundo técnico com maior invencibilidade atualmente, com 11 jogos (oito vitórias e três empates). Filipe Luís, estreante na função pelo Flamengo, aparece com oito jogos (seis vitórias e duas derrotas). Já Vagner Mancini, no Goiás, soma sete partidas sem perder (cinco vitórias e dois empates).





Trabalho sólido e versátil

Mais do que os números, o desempenho das equipes comandadas por Marcelo Cabo tem se destacado pela organização tática, disciplina defensiva e eficiência ofensiva. O feito ganha ainda mais relevância diante do cenário atual do futebol brasileiro, em que a média de permanência dos treinadores gira em torno de poucos meses, e manter um trabalho vitorioso se tornou um desafio raro.