Alívio e festa: Thiaguinho encerra jejum no Arruda e celebra fase artilheira no Santa Cruz

Depois de passar três jogos em branco no Arruda, o atacante Thiaguinho voltou a balançar as redes diante da torcida tricolor. Os gols marcados na vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário-CE foi especial para o artilheiro coral, que agora soma nove gols na temporada, isolado na liderança da artilharia do clube em 2025. Depois de passar três jogos em branco no Arruda, o atacante Thiaguinho voltou a balançar as redes diante da torcida tricolor. Os gols marcados na vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário-CE foi especial para o artilheiro coral, que agora soma nove gols na temporada, isolado na liderança da artilharia do clube em 2025.





[SAIBAMAIS]“Estou bastante feliz de voltar a marcar aqui no Arruda. E mais feliz ainda diante da nossa torcida”, celebrou o atacante.





O confronto, válido pela 7ª rodada da Série D, foi encarado como um desafio para o elenco tricolor. O adversário exigiu concentração e estratégia, o que, segundo Thiaguinho, foi bem executado pela equipe.“Sabíamos que iria ser um jogo difícil diante do adversário qualificado. Mas nossa equipe treinou bem durante a semana, estudou o adversário e saímos com o resultado positivo”, destacou.





O Santa Cruz manteve a invencibilidade na Série D e segue na liderança do Grupo A3, com seis vitórias e um empate em sete jogos.





Tabela espelhada

O próximo desafio do Santa Cruz será um reencontro com o Ferroviário-CE, desta vez fora de casa, no Estádio Presidente Vargas, no próximo domingo (8), às 17h30, pela 8ª rodada da competição.





O artilheiro acredita que o bom momento da Cobra Coral será fundamental para buscar um novo resultado positivo.“Com certeza, é mais fácil. Porque a gente vem de uma vitória em cima deles. E o professor já tem os vídeos tudo certinho para agora buscar a vitória fora de casa”, finalizou.





Artilharia do Santa Cruz na temporada 2025:

Thiaguinho – 9 gols

Geovany Soares – 4 gols

Thiago Galhardo – 3 gols

Israel – 3 gols

João Pedro – 3 gols

Matheus Melo – 3 gols