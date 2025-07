Hélio dos Anjos projeta sequência da Série C do Náutico após eliminação na Copa do Nordeste: "Vamos reagir"

[SAIBAMAIS]Em entrevista coletiva após a eliminação, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu frustração com o revés, mas projetou sequência para o principal objetivo da temporada. O comandante enfatizou 17 decisões que a equipe precisará enfrentar e reação necessária em busca do acesso para a Segunda Divisão nacional.

“O sentimento é ruim, ninguém gosta de perder, mas nós temos 17 jogos se quisermos ser realmente importantes na história do Náutico. São 11 jogos na fase classificatória e mais seis jogos na outra fase. Vamos buscar a classificação na fase de regularidade e depois nos seis jogos decidir a vida de um clube”, disse o treinador.

“É muito pouco, dentro de um trabalho de um ano. Vamos nos preparar o máximo para isso. Espero que nós reajamos e vamos reagir, contando com o torcedor. Nós temos um jogo decisivo na próxima segunda-feira (16), é uma das grandes equipes (Maringá). Pode ter certeza torcedor do Náutico, vamos estar muito forte na próxima segunda-feira, porque o grupo vai ter esse tempo de repouso e preparação”, completou Hélio dos Anjos.





O Náutico se despediu no último sábado (7) da disputa da Copa do Nordeste de 2025. Com a derrota por 3 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, o Timbu foi eliminado da competição regional, restando apenas o Campeonato Brasileiro da Série C até o final da temporada alvirrubra.