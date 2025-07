Expulsão permite a Neymar ter 'folga' do Santos para acompanhar Mundial da Kings League

Neymar pode ter tido uma despedida melancólica do Santos. Com contrato apenas até 30 de junho, o jogador foi expulso neste domingo, contra o Botafogo, e não estará disponível para o que seria o último jogo, dia 12, contra o Fortaleza. Neymar pode ter tido uma despedida melancólica do Santos. Com contrato apenas até 30 de junho, o jogador foi expulso neste domingo, contra o Botafogo, e não estará disponível para o que seria o último jogo, dia 12, contra o Fortaleza.





Entretanto, Neymar pode, agora, ir a Paris, onde ocorre o Mundial da Kings League. Campeã no Brasil, a Fúria, equipe "presidida" pelo atleta, é uma das participantes.





Durante o torneio brasileiro, Neymar acompanhou a partidas presencialmente, em paralelo à recuperação de uma lesão muscular, que o tirou dos jogos do Santos. Na final da competição, ele esteve na partida, no Allianz Parque, horas após o time santista perder para o Corinthians, na Neo Química Arena





O Mundial da Kings League começou neste domingo, com duelos da primeira rodada. A Fúria estreou com vitória por 8 a 4 sobre o Kunisports, time de Kun Aguero, que disputa a edição espanhola da competição.





A próxima partida do time de Neymar será na quarta-feira, dia 4, com adversário ainda a definir. Se vencer, a Fúria avança diretamente para as oitavas de final. Caso perca, há uma repescagem, com jogos nos dias 8 e 9.





As oitavas ocorrem entre os dias 10 e 11 de junho. Na sequência, no dia 12, quando o Santos visita o Fortaleza, são jogadas as quartas de final. As semifinais são no dia 13. A decisão é no dia 14, mesma data da estreia do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.