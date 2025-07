Espanha x França: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Liga das Nações

[SAIBAMAIS]Para poder encarar Portugal na grande decisão da Nations, espanhóis e franceses chegam motivados ao confronto. A Roja vem embalado após o título da Eurocopa e também ostenta o fato de ser a atual campeã da Liga das Nações. Os blues tentam recuperar o melhor momento no cenário europeu e contam com o embalo do PSG campeão da Champions, com vários jogadores na convocação atual.





Ambas as seleções sofrem com desfalques importantes para o jogo desta tarde. A Espanha não terá a disposição o lateral-direito Carvajal, o zagueiro Laporte, o volante Rodri e os atacantes Ayoze Pérez e Ferrán Torres.





A França, por sua vez, tem importantes desfalques na defesa. A seleção não poderá contar com o lateral-direito Kouné, os zagueiros Upamecano e Saliba, além do volante Camavinga.





Vale lembrar que espanhóis e franceses já conquistaram a Liga das Nações da UEFA em uma oportunidade e buscam o bicampeonato da competição. A final acontece no próximo domingo (8).





Ficha do jogo





Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Morata. Técnico: Luis de La Fuente.





França: Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet e Theo Hernández; Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.





Local: MHPArena, em Stuttgart (Alemanha)

Horário: 16h

Arbitragem: Michael Oliver (ING)

Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney

















Após a classificação de Portugal na última quarta-feira (4), ao vencer a Alemanha, Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 16h, pela segunda semifinal da Liga das Nações. A partida acontece na MHPArena, em Stuttgart, e terá transmissão do Sportv, ESPN e Disney%2b.