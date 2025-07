Em misto de sentimentos na temporada, Retrô passa por reformulação no elenco

Segundo o executivo, Francisco Sales, cerca de sete jogadores não fazem mais parte do elenco do time azulino

A Fênix de Camaragibe vive uma verdadeira montanha russa na temporada, onde na Copa do Brasil conseguiu se classificar diante do Fortaleza para as oitavas de final. Já na Série C, o azulino está na 18ª colocação, com sete pontos somados, em oito jogos. Sobre as variações nos níveis de atuações do elenco, o executivo de futebol do Retrô, Francisco Sales afirmou que a diretoria fará mudanças no plantel do time de Camaragibe.





Em entrevista à Rádio Jornal, na última segunda-feira (02), Francisco Sales comentou sobre a reformulação que acontece atualmente no elenco da Fênix de Camaragibe e explicou que jogadores serão dispensados e o azulino vai ao mercado para dar um novo gás ao time.





“A gente vai fazer algumas mudanças dentro do elenco, vamos ter que mandar uns embora e trazer outros para dar uma oxigenada para o plantel e voltar para o caminho das vitórias contra o Anápolis”, disse Francisco.





“Chamamos alguns atletas para fazer um acordo e agora não fazem parte do elenco do Retrô, são em torno de sete atletas. Tem jogador titular no meio”, finalizou o executivo.





CONTRATAÇÕES

A Fênix de Camaragibe já fechou a contratação de cinco reforços, até o momento. São eles: O meio-campista Rodolfo, ex-jogador do XV de Piracicaba; os laterais João Lucas, ex-jogador do Paraná, e Bruno Peres, que estava sem clube desde 2023; os atacantes Luquinhas e Rodrigo Varanda, ambos do Amazonas.





Outro nome que já é dado como certo para o Retrô, só esperando a confirmação, é a do experiente atacante Vagner Love. Segundo Francisco Sales, Love chega para ocupar a lacuna que Fernandinho deixou aberta, após grave lesão.





“Ele chega para preencher uma lacuna que Fernandinho ocupava, vimos que tinha essa lacuna no setor ofensivo, de um cara mais experiente, com necessidade de trazer a responsabilidade dentro de campo. Vagner tem total condições de jogar uma Série e nós entregar o rendimento esportivo esperado”, afirmou Francisco Sales.





COPA DO BRASIL

Na última segunda-feira (02), aconteceu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Retrô vai enfrentar um duelo nordestino, contra o Bahia. As partidas estão pré-agendadas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto, após a disputa do Super Mundial de Clubes.