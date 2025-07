Central x Treze: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 8ª rodada da Série D do Brasileiro

Neste domingo (08 ), o Central recebe a equipe do Treze no Estádio Lacerdão, em Caruaru. O confronto é válido pela 8ª rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Recentemente, a Patativa goleou a equipe do Treze, por 3 a 0, jogando no Estádio Amigão. A partida está marcada para às 16h e será transmitida por Neste domingo (08 ), o Central recebe a equipe do Treze no Estádio Lacerdão, em Caruaru. O confronto é válido pela 8ª rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Recentemente, a Patativa goleou a equipe do Treze, por 3 a 0, jogando no Estádio Amigão. A partida está marcada para às 16h e será transmitida por

A Patativa atualmente se encontra na 3ª colocação do Grupo A3, com 13 pontos, e agora vai em busca de seguir na boa fase vivida na competição. Para isso, não pretende perder pontos contra o Treze, que segue na 5ª posição, com nove pontos somados. O histórico entre as duas equipes é favorável para o Galo da Borborema, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas para o Central.

O Treze vai para a partida em busca de recuperação na temporada, onde não vence e nem marca um gol há duas partidas, além de ter sofrido quatro gols nos respectivos jogos. O Galo da Borborema vinha de uma sequência de três vitórias, contra Sousa, Horizonte e Ferroviário. A equipe paraibana tem o pior ataque da competição, com apenas três gols marcados.

O Central vai em busca da sua terceira vitória na história contra o Treze, nos oito confrontos que já aconteceram entre as duas equipes.

HISTÓRICO DE PARTIDAS

Treze 0 x 3 Central (Série D 2025)

Treze 2 x 1 Central (Amistoso 2024)

Central 2 x 1 Treze (Série D 2021)

Treze 2 x 2 Central (Série D 2021)

Central 0 x 1 Treze (Série D 2015)

Treze 0 x 0 Central (Série D 2015)

Treze 4 x 1 Central (Série D 2010)

Central 0 x 1 Treze (Série D 2010)





REFORÇO EM CARUARU

Recentemente, o Central anunciou a contratação do experiente meia Didira, ex-jogador do Santa Cruz, CSA e ASA. O meio-campista de 36 anos estava no Porto Vitória, onde disputou 17 partidas pelo Campeonato Capixaba e foi vice-campeão. Também atuou pela Copa Espírito Santo, sendo titular em 13 jogos. Didira não marcou em sua passagem pelo time capixaba.

A passagem de Didira pelo Santa Cruz se deu em 2020, quando o meia disputou 45 jogos pelo tricolor, marcando seis gols e distribuindo duas assistências. Com o Tricolor do Arruda, em 2020, o reforço do Central alcançou o vice-campeonato Pernambucano invicto, ao perder na final para o Salgueiro nos pênaltis. Já na Série C, terminou na 5ª colocação, beirando o acesso à segunda divisão do Brasileirão.





RUAS DE CARUARU

A Autarquia de Mobilidade de Caruaru (AMC) informou que duas vias da cidade serão interditadas neste domingo (8), devido a partida entre Central e Treze. A interdição terá início às 13h e afetará uma parte da Avenida Agamenon Magalhães e a Avenida Professor José Leão, nas redondezas do Estádio Lacerdão. As vias devem ser liberadas por volta das 18h, após o término da partida.





Ficha do jogo

TREZE: Igor Rayan; Guilherme Lucena, Diego Ivo (Marcelo), Carlos Henrique e Arthurzinho; Juninho, Karl, Rodrigo Gaia e Dione; Lucas Venuto e Pipico. Técnico: Marcelo Vilar.

CENTRAL: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva e Kauê; Leozynho, Jô Santos e Ruan. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio Lacerdão

Horário: 16h

Transmissão:

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistente 1: Priscilla Fernandes e Silva (PE)

Assistente 2: Danylo Maciel Pedrosa (PE)

Quarto árbitro: Anderson Luis Marques (PE)