Central vence o Treze e assume vice-liderança do Grupo A3 da Série D

[SAIBAMAIS]O gol da vitória do Central saiu nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante Ruan aproveitou o rebote do escanteio que ele mesmo havia cobrado, chutou cruzado e a bola tocou na trave antes de balançar às redes do Galo da Borborema.





Foi a terceira vitória seguida do Central, que havia vencido o Horizonte, por 1 a 0, e agora duas vezes o rival da Paraíba. A outra vitória da Patativa sobre o Treze havia sido por 3 a 0, fora de casa.





O time pernambucano ainda pode cair uma posição nesta rodada, já que o América-RN joga na quarta-feira (11), contra o Sousa-PB.





Na próxima rodada, o adversário do Central será o Horizonte-CE, fora de casa. O jogo está marcado no dia 15 de junho, às 16h, pela 9ª rodada da competição nacional.





O Central chegou a sua terceira vitória consecutiva no grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A Patativa venceu o Treze por 1 a 0, neste domingo (08), em jogo realizado no estádio Lacerdão, em Caruaru. Com o resultado, o alvinegro chegou aos 16 pontos, ficando atrás apenas do Santa Cruz e abrindo seis pontos de vantagem do 5º colocado, Santa Cruz-RN.