Brasileiras exageram em erros, mas fazem 3 a 0 no renovado Canadá na Liga das Nações de Vôlei

Brasil vence mais uma na Liga das Nações (Reprodução / Volleyball World)

O Brasil confirmou seu favoritismo e superou o renovado time do Canadá por 3 sets a 0 na Liga das Nações de Vôlei, em Istambul, na Turquia. As comandadas de José Roberto Guimarães, contudo, não repetiram as grandes atuações de jogos anteriores no triunfo por 25/20, 25/23 e 25/23. Na verdade, o excesso de erros chamou a atenção.