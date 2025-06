Tênis de mesa: Calderano e Takahashi vão à final do WTT Star Contender

Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, para avançar às finais do torneio na Eslovênia

Dupla brasileira chega a final do torneio ( Divulgação / WTT)

O Brasil está na final. Na tarde desta sexta-feira (20/6), Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram à grande decisão de duplas mistas do WTT Star Contender, na Eslovênia. Os brasileiros venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, para assegurar a vaga. Com o triunfo, por 3 sets a 2, a dupla garante, pelo menos, a medalha de prata na competição.