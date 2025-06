Três meses da última vitória do Sport, relembre qual foi a partida

Lucas Lima é o capitão do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Data amarga! Neste domingo (22), o Sport bate uma péssima marca na temporada, são três meses da última vitória do clube. Desde o triunfo, são 13 partidas, com 10 derrotas e três empates. Esse feito mostra a temporada difícil que o Sport tem enfrentado, com mudanças no comando técnico, desempenhos abaixo em campo e cobrança da torcida.