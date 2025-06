Preparação física é destaque na campanha do Santa Cruz na Série D

Na liderança do Grupo A3, a Cobra Coral aposta no trabalho físico para seguir voando no Brasileiro

Santa Cruz vem de vitória sobre o Sousa (Rafael Vieira/DP Foto)

A bela campanha do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro tem a preparação física como um fator essencial na equipe coral. Com esse trabalho eficiente nos bastidores junto ao comando do técnico Marcelo Cabo, o Tricolor do Arruda possui a melhor campanha geral da competição nacional, com 22 pontos em nove jogos, um aproveitamento de 81%.