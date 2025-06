Santa Cruz avança por acerto com o lateral-esquerdo Nathan, ex-Sport

Defensor chega para ampliar as opções de Marcelo Cabo no setor defensivo coral

Nathan lateral-esquerdo (Divulgação/Athletic Club)

O Santa Cruz está fechando com o lateral-esquerdo Nathan, de 27 anos, como novo reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O atleta está vindo do Athletic-MG, atualmente na Série B. A informação foi inicialmente divulgada pelo Cast Coral e confirmada pelo Esportes DP.