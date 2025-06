Com lesão lombar, Israel desfalca o Santa Cruz por duas semanas

DM do Santa Cruz confirma lesão de lateral Israel e jogador vira desfalque

Jogador do Santa Cruz, Israel (Rafael Vieira)

O Santa Cruz não poderá contar com um de seus principais jogadores da Série D. O lateral-direito Israel, titular absoluto da equipe, foi diagnosticado com uma lesão na lombar e ficará afastado dos gramados por pelo menos duas semanas. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pelo médico do clube, Antônio Mário Valente.