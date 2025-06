Conselheiros do Náutico solicitam reunião para apreciar uso de verba do Grupo Matheus

Náutico vive clima interno quente ( Gabriel França / CNC)

Se dentro de campo o Náutico trabalha para tentar entrar no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro na reta final da 1ª fase, fora das quatros linhas o clube segue com os bastidores pegando fogo. O mais novo capítulo que envolve o Executivo e o Deliberativo pode ter consequências sérias na política do clube.