Retrô oficializa o retorno do técnico Itamar Schülle

Itamar Schülle treinou o Santa Cruz na atual temporada (Rafael Vieira/FPF)

O Retrô anunciou, nesta terça-feira (24), o retorno de Itamar Schülle ao comando técnico do clube. Campeão da Série D com a Fênix em 2024, o treinador volta à equipe de Camaragibe com a missão de recolocar o time nos trilhos na Série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Retrô ocupa a 17ª posição, com oito pontos.

Veja também: Preparação física é destaque na campanha do Santa Cruz na Série D

Em 2025, Itamar já havia passado pelo futebol pernambucano ao reassumir o Santa Cruz durante o Campeonato Estadual. Na ocasião, levou a equipe às semifinais, onde foi eliminada pelo Sport.

Após ser desligado do Tricolor antes do início da Série D, Itamar Schülle teve uma rápida passagem pelo Azuriz-PR, com apenas uma partida disputada na Quarta Divisão. Agora, ele chega ao Retrô para comandar a equipe na sequência da temporada. Itamar ocupará o cargo deixado por Wires José.