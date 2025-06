Morador de rua dorme no quarto de jogador do Fluminense; entenda

Time do Fluminense no Mundial de Clubes (Lucas Merçon/Fluminense FC)

Um homem em situação de rua furou o bloqueio de segurança onde a delegação do Fluminense está, em Columbia, na Carolina do Sul, e invadiu e dormiu no quarto de um jogador do Tricolor. Não houve nenhum registro de objeto subtraído nem de pessoa ferida com o incidente.

A situação foi detectada depois do atleta chegar no quarto em que estava hospedado e, mesmo com o cartão de acesso, se deparar com a porta trancada. Ele procurou a comissão técnica da equipe, que acionou a segurança do hotel Marriot Colúmbia. Ao entrarem no cômodo, o staff se deparou com o homem, que dormia na cama do jogador.

Apesar do susto, não houve roubo nem vandalização do ambiente. O caso ocorreu antes da partida do Fluminense com o Ulsan, no sábado (21/6), que terminou com vitória da equipe brasileira por 4 x 2.

