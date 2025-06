Flamengo bate recorde de público entre os brasileiros no Mundial de Clubes

Na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, 54.619 torcedores acompanharam o confronto

Flamengo Mundial de Clubes (Franck Fife/AFP)

O Flamengo quebrou o recorde de público entre os clubes brasileiros nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa. Na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, 54.619 torcedores acompanharam o confronto, superando a marca anterior do Palmeiras, que havia reunido pouco mais de 46 mil pessoas na estreia.