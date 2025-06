Queniana Winnie Kimutai quebra recorde e faz história na Meia Maratona do Rio

Winnie Kimutai vence Meia Maratona do Rio 2025 com recorde histórico

MARATONA DO RIO

Queniana venceu Meia Maratona do Rio (Lucas de Oliveira)

A tradicional prova dos 21 km da Maratona do Rio foi marcada neste sábado (21) por uma performance histórica da atleta queniana Winnie Jepkosgei Kimutai, que venceu a disputa com o tempo de 1h07min50, estabelecendo o novo recorde feminino da distância em território brasileiro. O feito supera a marca anterior de 1h10min08, registrada em 2024 por Nelly Jepchumba, também do Quênia.